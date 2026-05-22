Мэр Новокузнецка рассказал о ремонте дорог в городе

Фото: соцсети Дениса Ильина.

Мэр Новокузнецка Денис Ильин рассказал в соцсетях о ремонте дорог по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».

Так, на улице Фесковской подрядчик приступил к фрезерованию проезжей части. А на шоссе Байдаевском фрезерование завершено, сейчас идет укладка выравнивающего слоя.

Напомним, что всего в этом году по нацпроекту в городе планируется отремонтировать 25 километров дорог.

Ранее мы писали, что врачи Кузбасса спасли пациентку с тяжелыми осложнениями, вызванными опухолью, а также за неделю от клещей пострадали более 1900 кузбассовцев.