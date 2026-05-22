НовостиПроисшествия22 мая 2026 3:30

Двух кузбассовцев заподозрили в мошенничестве с жильем умерших на 3,5 млн рублей

В Прокопьевске возбуждены уголовные дела о мошенничестве с жильем
Анастасия СЕРГЕЕВА
Фото: архив КП.

В Прокопьевск возбуждены уголовные дела о мошенничестве с жильем, фигурантам которых стали двое мужчин. Об этом сообщили в СК РФ по Кемеровской области и прокуратуре региона.

Приятелей подозревают в том, что в 2022 и 2024 годах они незаконно оформили в собственность две квартиры, являющиеся выморочным имуществом, то есть, которое должно было перейти в муниципальную собственность из-за отсуствия наследников.

Мужчины составили фиктивные договоры купли-продажи, привлекли подставных лиц и зарегистрировали сделку через сотрудников МФЦ. Квартиры впоследствии продали, причинив бюджету Прокопьевска ущерб в размере более 3,5 млн рублей.

Преступление выявили сотрудники прокуратуры и ФСБ.

В квартирах фигурантов уже проведены обыски. Одному из мужчин предъявлено обвинение.

В квартирах фигурантов уже проведены обыски. Одному из мужчин предъявлено обвинение.