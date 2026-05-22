Кемерово
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Кемерово
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Кемерово
+4°
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиЧто происходит22 мая 2026 3:51

Суд остановил работы на шахте «Первомайская» в Кузбассе

Причиной приостановки горных работ на угольном предприятии стали нарушения
Анастасия СЕРГЕЕВА
Фото: архив КП.

Фото: архив КП.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Кузбассе суд на 90 суток приостановил горные работы на шахте «Первомайская» из-за выявленных нарушений. Об этом сообщили в объединенном пресс-центре судов Кемеровской области.

Так, предприятие не заключило с профессиональными аварийно-спасательными службами договор на обслуживание, а также не согласовало план ликвидации аварий, разработанный ФГУП «Военизированная горноспасательная часть».

Суд пришел к выводу, что работа с нарушениями промышленной безопасности создает угрозу для сотрудников и запретил добывать уголь. Разрешены только работы, необходимые для жизнеобеспечения предприятия.

Ранее мы писали, что врачи Кузбасса спасли пациентку с тяжелыми осложнениями, вызванными опухолью, а также за неделю от клещей пострадали более 1900 кузбассовцев.