Суд остановил работы на шахте «Первомайская» в Кузбассе

В Кузбассе суд на 90 суток приостановил горные работы на шахте «Первомайская» из-за выявленных нарушений. Об этом сообщили в объединенном пресс-центре судов Кемеровской области.

Так, предприятие не заключило с профессиональными аварийно-спасательными службами договор на обслуживание, а также не согласовало план ликвидации аварий, разработанный ФГУП «Военизированная горноспасательная часть».

Суд пришел к выводу, что работа с нарушениями промышленной безопасности создает угрозу для сотрудников и запретил добывать уголь. Разрешены только работы, необходимые для жизнеобеспечения предприятия.

