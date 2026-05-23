«Миллионер» из Кабардино-Балкарии украл у жительницы Кузбасса украшения

В Кузбассе будут судить афериста из Кабардино-Балкарии, который обольстил жительницу Кузбасса, а затем украл у нее золотые украшения. Об этом сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.

Жертвой мошенника стала жительница Анжеро-Судженска. Он познакомилась в интернете с мужчиной и спустя некоторое время и пригласила его в гости. При этом она была убеждена, что ее новый знакомый – миллионер и имеет в Африке бизнес по торговле бриллиантами. Так мужчина о себе рассказывал.

Но на самом деле гость оказался обычным вором. Он похитил у хозяйки драгоценности стоимостью 240 тысяч рублей и продал их на вокзале в Новокузнецке. Затем выехал в соседний регион и собирался улететь на родину. Но там был задержан правоохранителями.

В ходе расследования выяснилось, что мужчина совершил еще одно преступление по такой же схеме – его жертвой стала 59-летняя жительница Новокузнецка, сумма ущерба составила 75 тысяч рублей.

Сейчас уголовное дело направлено на рассмотрение в суд.

