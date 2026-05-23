В Кемерове оштрафовали жительницу, которая из ревности нанесла побои знакомой. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В апреле в полицию обратилась 47-летняя жительница Кемерова. Она рассказала, что ее избила знакомая. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Кузбассу.

Правоохранители задержали 28-летнюю жительницу. Выяснили, что злоумышленница приревновала к своему супругу знакомую, которая приехала к ней в гости. Словесная ссора переросла в потасовку, хозяйка дома несколько раз ударила гостью по лицу.

Пострадавшая не стала обращаться за медицинской помощью, но ее все равно отправили на экспертизу. У женщины обнаружили ссадины и ушибы. На нападавшую завели дело по статье «Побои». Суд назначил ей штраф в 5 тысяч рублей.

Ранее мы писали, что в России начали выпускать антибактериальную упаковку по технологиям ученых из Кузбасса, а еще в конце недели в Кузбассе ожидается переменчивая погода.