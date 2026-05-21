От -5 до +16: синоптики Кузбасса озвучили прогноз с 22 по 24 мая

В конце недели ожидается переменчивая погода. Фото: Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ. Перейти в Фотобанк КП

В Кузбассе идет период температурных перепадов и нестабильной погоды. По данным синоптиков Запсибгидромета, в ближайшие дни жителей региона ждет переменчивая весенняя погода - с заморозками, дождями, а местами даже со снегом. Разбираемся, к чему готовиться в конце недели.

Так, пятница, 22 мая, отметится холодными ночами и умеренно теплым днем. Ночью обещают заморозки от 0 до -5 градусов, местами до +5 градусов. Днем столбики термометров будут показывать от +2 до +7 градусов, местами до +12 градусов. Ветер будет дуть северо-западный со скоростью 5–10 метров в секунду, местами порывы до 16 метров в секунду. Ночью ожидаются небольшие, местами умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега, днем небольшие дожди.

В субботу, 23 мая, сохранится холодная ночь, а днем температура немного повысится. Ночью заморозки от 0 до -5 градусов. Днем температура будет в пределах +6...+11 градусов, местами до +16 градусов. Ветер будет юго-западный, ночью 2–7 метров в секунду, местами порывы до 12 метров в секунду, днем до днем 6–11 метров в секунду, местами порывы до 17 метров в секунду. Ночью пройдут местами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, днем в отдельных районах кратковременные дожди, грозы.

В воскресенье, 24 мая, ожидается небольшое потепление в ночные часы. Температура будет колебаться от +2 до +7 градусов. Днем термометры покажут от +6 до 11 градусов, в отдельных районах до +16 градусов. Северо-западный ветер будет дуть со скоростью ночью 6–11 метров в секунду, местами порывы до 17 метров в секунду. Будут небольшие, местами умеренные дожди, в отдельных районах грозы.

Ранее мы писали, что кузбасские ученые создали разработку, не имеющую аналогов в мире, а еще в Кузбассе осудили блогера за нападение на женщину.