За сутки в Кузбассе произошло 18 пожаров. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

За дежурные сутки с 26 по 27 мая в Кузбассе произошло 18 пожаров. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Кемеровской области.

В Заводском районе Кемерова на улице Мартемьянова загорелись надворные постройки - гараж, баня площадью 50 квадратных метров. На место прибыли 9 спасателей и 2 машины. В Орджоникидзевском районе Новокузнецка в СНТ «Приозерное» на улице Заливная загорелся садовый дом площадью 18 квадратных метров. На место прибыли 11 спасателей и 3 машины.

Кроме того, пожарно-спасательные подразделения 3 раза выезжали для ликвидации последствий ДТП.

Ранее мы писали, что кузбасский врач рассказал, как две недели помогал жителям Конго, а еще в Кузбассе обсудили стратегию развития креативных индустрий до 2030 года.