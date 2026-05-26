Код креатора раскрыт: третий форум креативных индустрий состоялся в Кузбассе

Кузбасс показал силу креативных индустрий. Фото: Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ. Перейти в Фотобанк КП

В День российского предпринимательства на базе Кемеровского государственного института культуры прошел форум «Энергия креативных: код креатора». Мероприятие стало важной площадкой для обсуждения стратегии развития креативной экономики региона, демонстрации возможностей местных брендов и налаживания диалога между предпринимателями, органами власти и институтами развития.

Событие объединило предпринимателей, дизайнеров, мастеров, IT-специалистов и всех, кто создает локальные продукты и бренды в сфере креативных индустрий.

Выступление губернатора и ключевые цифры

Пленарное заседание открыл губернатор Кузбасса Илья Середюк. Он подчеркнул, что развитие креативного сектора открывает перед регионом новые возможности диверсификации экономики - несмотря на традиционную ассоциацию Кузбасса с промышленностью.

«У нас уже сформировано мощное сообщество действующих предпринимателей. Наша задача - помочь кузбасским талантам превратить свою продукцию в успешные, конкурентоспособные бренды», - отметил губернатор.

Кузбасс обсудил будущее креативной экономики. Фото: Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ. Перейти в Фотобанк КП

Глава региона озвучил важные показатели: в сфере креативных индустрий Кузбасса работают более 4 600 организаций и индивидуальных предпринимателей; в этой сфере занято свыше 8 000 человек; в регионе действуют три школы креативных индустрий - Кузбасс входит в число немногих субъектов РФ с такой инфраструктурой; созданы креативные площадки в школах и вузах.

Кузбасс обсудил будущее креативной экономики. Фото: Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ. Перейти в Фотобанк КП

Кузбасс обсудил будущее креативной экономики. Фото: Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ. Перейти в Фотобанк КП

Меры поддержки и новые проекты

Власти Кузбасса предлагают предпринимателям комплекс мер поддержки:

- льготные займы до 5 млн рублей по ставке от 8% от Государственного фонда поддержки предпринимательства Кузбасса;

- консультации по открытию и ведению бизнеса, образовательные программы и помощь в продвижении от центра «Мой бизнес» Кузбасса.

Важным событием форума стало подписание соглашения между губернатором Ильей Середюком и ООО «Лайнер» о совместной реализации инвестиционного проекта по производству стеклокомпозитных изделий. Проект привлечет более 1,3 млрд рублей инвестиций, а в производстве в приоритетном порядке будут использоваться сырье и комплектующие от местных производителей.

На форуме представили стратегию развития до 2030 года и новые проекты. Фото: Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ. Перейти в Фотобанк КП

Стратегия до 2030 года и экспертный опыт

Заместитель председателя правительства - министр экономического развития Кузбасса Елена Галеева представила паспорт стратегии развития креативных индустрий региона до 2030 года. Документ разработан с участием предпринимателей, экспертов АСИ и представителей вузов. Он включает целевые показатели и приоритеты развития, предусматривает пакет региональных мер поддержки.

С докладом выступил Дмитрий Тимуршин, приглашенный спикер из Санкт-Петербурга и генеральный директор ООО «Фридом концепт». Он является экспертом по запуску креативных пространств, построению сообществ и развитию локального бизнеса. Тимуршин поделился с участниками лучшими практиками, как превратить творческие кластеры в точки экономического роста городов.

Как Кузбасс превращает традиции в креативные бренды. Фото: Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ. Перейти в Фотобанк КП

Насыщенная программа форума

На форуме работали тематические площадки, посвященные актуальным вопросам развития креативных индустрий:

- Правовой цех: блогосфера;

- Город Талантов (архитектура и урбанистика);

- Федеральные и местные учреждения культуры.Способы взаимодействия и сотрудничества

- Бренд Кузбасса. Опыт исследования культурных кодов и создания проектов самого брендированного региона России

- Региональная практика влияния креативных индустрий на рост и капитализацию экономических субъектов Кузбасса.

Кузбасс обсудил будущее креативной экономики. Фото: Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ. Перейти в Фотобанк КП

Как Кузбасс превращает традиции в креативные бренды. Фото: Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ. Перейти в Фотобанк КП

Кроме того, гости форума смогли посетить экспозицию лучших продуктов и молодых брендов региона, а также локальный маркет. Представитель участника маркета Натальи Шепелевой рассказала, что каждый предмет коллекции «Родня» - это не просто аксессуар, а настоящая история, бережно воплощенная в материале. Эти изделия связаны с семейными традициями, родным краем и людьми, чьи судьбы и мастерство легли в основу коллекции.

«В коллекции «Родня» вы найдете: платки по мотивам советских фильмов - дань уважения классике кинематографа. Платки, посвященные родному городу, среди которых: «Кемеровский Бор. Белочка»; «Кузбасские красавицы» - орнамент, выстроенный по кругу: если повязать платок определенным образом, изображение сложится в гармоничный, красивый рисунок. Помимо платков, в коллекцию вошли и другие уникальные изделия: ободки с настоящим углем - необычный аксессуар, отсылающий к истории региона. Ободки выполнены из бархата и выглядят элегантно и самобытно. Работы, посвященные шахтерам - важная тема для города, где многие поколения связаны с угольной промышленностью. У меня и самой папа и дедушка были шахтерами, и я с большим уважением отношусь к их нелегкому труду. Поднос шахтера - практичный и символичный предмет: он покрыт эпоксидной смолой, поэтому на него можно ставить горячие блюда без риска повредить поверхность», - рассказала участница форума.

Представитель участника маркета Натальи Шепелевой рассказала о коллекции «Родня». Фото: Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ. Перейти в Фотобанк КП

Как Кузбасс превращает традиции в креативные бренды. Фото: Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ. Перейти в Фотобанк КП

Кузбасс обсудил будущее креативной экономики. Фото: Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ. Перейти в Фотобанк КП

Кузбасс обсудил будущее креативной экономики. Фото: Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ. Перейти в Фотобанк КП

Кузбасс показал силу креативных индустрий. Фото: Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ. Перейти в Фотобанк КП

Яркие моменты форума креативных индустрий в Кузбассе. Фото: Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ. Перейти в Фотобанк КП

На форуме представили стратегию развития до 2030 года и новые проекты. Фото: Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ. Перейти в Фотобанк КП

Ярким моментом стали дизайнерские показы:

- коллекция «Синергия» - коллаборация брендов Кузбасса «БО_БРЕНД» и «Натали Кара»;

- коллаборация бренда «ХРОМИУМ» - интеллектуальный трикотаж с авторским паттерном;

- коллаборация брендов RAMASHKA;

- образы из коллекции «Сибирская грация» (коллаборация с КемГИК).

Яркие моменты форума креативных индустрий в Кузбассе. Фото: Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ. Перейти в Фотобанк КП

В Кузбассе состоялся третий форум креативных индустрий. Фото: Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ. Перейти в Фотобанк КП

Кузбасс показал силу креативных индустрий. Фото: Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ. Перейти в Фотобанк КП

В Кузбассе состоялся третий форум креативных индустрий. Фото: Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ. Перейти в Фотобанк КП

Награды и практические результаты

В День российского предпринимательства 20 бизнесменов получили областные награды. Почетную грамоту губернатора Кузбасса вручили индивидуальному предпринимателю из Топкинского округа Олесе Цуцковой. Она представляет бизнес-династию, занимающуюся переработкой рыбы и морепродуктов. Благодарность губернатора получила Татьяна Лебедева, чья компания производит товары для рыбалки, активного отдыха и текстиль. Также памятный адрес губернатора вручили Государственному фонду поддержки предпринимательства Кузбасса и комитету по развитию женского предпринимательства «Опора России».

20 представителей бизнеса получили областные награды.

Мероприятие организовал Центр «Мой бизнес» в Кузбассе в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Сегодня в регионе насчитывается более 77 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства. Самозанятость активно растет: с 2020 года статус самозанятого получили 200 тысяч жителей Кузбасса.

Ранее мы писали, что танк Т-34 снова занял свое место на постаменте в Кемерове, а также губернатор Кузбасса поздравил выпускников кемеровской школы с последним звонком.