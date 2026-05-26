Губернатор Кузбасса поздравил выпускников кемеровской школы с последним звонком

Фото: соцсети Ильи Середюка.

Губернатор Кузбасса Илья Середюк поздравил с последним звонком выпускников кемеровской школы № 84 – ее глава региона когда-то окончил сам.

«Помню свой последний звонок здесь 34 года назад. Кажется, ничего и не изменилось — те же белые фартуки, та же надежда на доброе и яркое будущее во взглядах. Очень важно, чтобы планы ребят сбывались. Причем здесь, в Кузбассе. Чтобы они жили, работали и строили семьи в родном регионе, мы создаем возможности для самореализации в самых разных профессиональных областях», - отметил Илья Середюк.

Он пожелал выпускникам достижения намеченных целей и удачи на экзаменах - они стартуют уже 1 июня.

Напомним, что сегодня последний звонок прозвенел для 41 тысячи кузбасских девятиклассников и одиннадцатиклассников.

