На Троицкую родительскую субботу в Кемерове ограничат стоянку у трех кладбищ

Схема: администрация города Кемерово.

29 и 30 мая в Кемерове временно изменится организация дорожного движения из-за Троицкой родительской субботы. Об этом сообщает администрация города.

У Центрального кладбища №1 ограничат стоянку от здания на улице Баумана, 2 до железнодорожного переезда. В районе Центрального кладбища №2: Запретят парковку на проездах от улицы Совхозной до кладбища №5. Введут одностороннее движение по автодороге до Казачьего тракта, улицы Совхозной и улицы Центральной.

У Кировского кладбища №3 ограничат стоянку вдоль шоссе Егорова со стороны кладбища и слева от парковки при въезде с шоссе.

