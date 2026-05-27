Кузбассовца осудили за сексуальное насилие над двумя падчерицами. Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

Кемеровский областной суд рассмотрел дело 34-летнего жителя села Прокопьевского района. Мужчина ранее не был судим. Об этом сообщает объединенный пресс-центр судов Кемеровской области.

Суд установил, что с 2024 по 2025 годы мужчина совершал насильственные действия сексуального характера над двумя своими малолетними падчерицами. Также его признали виновным в незаконном обороте наркотиков без цели сбыта.

За эти преступления суд назначил ему 15 лет и 3 месяца лишения свободы в колонии строгого режима. Кроме того, ему запретили работать с несовершеннолетними на 10 лет.

Ранее мы писали, что кузбасский врач рассказал, как две недели помогал жителям Конго, а еще в Кузбассе обсудили стратегию развития креативных индустрий до 2030 года.