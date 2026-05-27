На химических предприятиях Кузбасса идет активное техническое перевооружение.

В преддверии Дня химика в правительстве Кузбасса прошло вручение федеральных и региональных наград. Губернатор Илья Середюк поздравил кузбасских химиков с профессиональным праздником.

Глава региона подчеркнул, что химическая промышленность - один из трех главных локомотивов экономики Кузбасса. Технологи, лаборанты, аналитики, аппаратчики, фармацевты и экологи выпускают более тысячи видов продукции, большая часть которой идет на экспорт. На химических предприятиях Кузбасса активно внедряются новые технологии и модернизируется производственная база. Реализуются крупные инвестиционные проекты и разрабатываются новые виды продукции.

Лаборант химического анализа компании «Органика» Наталья Сапожникова получила медаль «За веру и добро». Она работает на предприятии уже 39 лет. Благодаря ее разработкам, производство готовых лекарственных форм улучшилось. Это позволило сделать условия труда более комфортными, повысить рентабельность и расширить ассортимент препаратов. Медалью «За служение Кузбассу» наградили слесаря по контрольно-измерительным приборам и автоматике КАО «Азот» Сергея Фомина. Он участвовал в монтаже и наладке систем автоматизации на ключевых объектах.

