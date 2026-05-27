В Кузбассе пройдут антитеррористические учения.

28 мая в Тайгинском городском округе пройдут антитеррористические учения. Об этом сообщает администрация правительства Кузбасса.

В них примут участие подразделения ФСБ, МВД, ФС ВНГ, ФСИН, МЧС, СУ СК, ФСО и других органов исполнительной власти и местного самоуправления. Из-за учений возможны временные ограничения движения транспорта на отдельных участках дорог.

