В Кузбассе детям из многодетных семей компенсируют половину стоимости обучения.

На 37-м заседании парламента Кузбасса депутаты приняли изменения в региональный закон о компенсации части стоимости обучения для одного из детей из многодетной семьи. Законопроект разработали по поручению губернатора Ильи Середюка.

Илья Середюк отметил, что ранее компенсация была доступна только одному студенту из многодетной семьи. Теперь помощь получат все дети. В этом учебном году в регионе обучается более 1500 таких студентов. Поддержка семей с тремя и более детьми остается приоритетом. Глава региона уточнил, что даже в сложной экономической ситуации делается все возможное, чтобы молодежь получала образование в Кузбассе.

Компенсацию смогут получить студенты вузов, их филиалов, а также государственных и частных профессиональных образовательных организаций Кузбасса. Мера поддержки доступна многодетным семьям, оплатившим обучение детей с 1 января 2026 по 31 декабря 2027 года.

