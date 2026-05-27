В Кемерове поймали женщину, похитившую кольцо у знакомого и сбежавшую через окно

В Кемерове полиция задержала женщину, которая похитила кольцо у знакомого и скрылась через окно. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Кемерове в полицию обратился 54-летний мужчина. Он рассказал, что из его квартиры пропало ювелирное украшение стоимостью около 30 тысяч рублей. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Кузбассу.

Полицейские установили и задержали подозреваемую - ранее судимую 34-летнюю женщину. Выяснилось, что она была в гостях у потерпевшего. Когда мужчина вышел в магазин, женщина взяла кольцо, лежавшее на столе, и попыталась сбежать. Но дверь была закрыта снаружи. Тогда она выпрыгнула из окна квартиры на первом этаже многоквартирного дома.

Украшение она сдала в комиссионный магазин, а деньги потратила. Против женщины возбуждено уголовное дело по статье о краже, которая предусматривает до пяти лет лишения свободы.

Ранее мы писали, что кузбасский врач рассказал, как две недели помогал жителям Конго, а еще в Кузбассе обсудили стратегию развития креативных индустрий до 2030 года.