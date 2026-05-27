В Кузбассе поймали пьяного водителя без прав

Фото: ГИБДД ГУ МВД России по Кемеровской области.

В Таштагольском округе сотрудники Госавтоинспекции остановили водителя с признаками опьянения. Об этом сообщили в ГИБДД ГУ МВД России по Кемеровской области.

Мужчина не смог показать инспектору водительское удостоверение и полис ОСАГО. Выяснилось, что машина снята с учета, а сам водитель не был пристегнут ремнем безопасности.

Мужчина отказался пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения. На него составили протоколы по нескольким статьям, включая за управление без прав. Штраф по этой статье может достигать 15 000 рублей. Автомобиль отправили на штрафстоянку.

Ранее мы писали, что в Кузбассе обсудили стратегию развития креативных индустрий до 2030 года, а еще бесплатная нейросеть в «Goodline Город»: помощник на каждый день.