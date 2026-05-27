В Кузбассе пять человек пострадали в ДТП с грузовиком, груженным углем. Фото: ГИБДД ГУ МВД России по Кемеровской области.

В Осинниках устанавливают обстоятельства ДТП с участием трех автомобилей, в котором пострадали пять человек. Об этом сообщили в ГИБДД ГУ МВД России по Кемеровской области.

ДТП произошло около 9.50 на улице Шахтовой, возле дома 54. Предварительно установлено, что водитель грузовика «Шахман», перевозившего уголь, не справился с управлением и допустил опрокидывание транспорта на припаркованный «Рено Сандеро». В этот момент в «Рено» находился 52-летний водитель. В попытке избежать столкновения, встречный автомобиль «Москвич 3» вылетел с дороги и перевернулся.

В результате ДТП травмы получили пять человек: две пассажирки «Москвича», водитель «Рено», а также водитель и пассажир «Шахмана». Всех пострадавших доставили в больницы Осинников и Новокузнецка.

На место ДТП прибыли сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы ОМВД России. Начата проверка для выяснения всех обстоятельств аварии.

