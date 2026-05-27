Кузбасс вошел в число лидеров по развитию промышленного туризма.

По итогам 2025 года Кузбасс стал одним из лидеров России по развитию промышленного туризма. Об этом сообщили на российско-китайском форуме «Открытая промышленность» в Благовещенске. Там представили итоги реализации программы по развитию промышленного туризма АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов».

Губернатор отметил, что за последние пять лет регион значительно повысил туристическую привлекательность индустриальных объектов. Промышленный туризм стал одним из самых быстрорастущих направлений. Если в 2021 году только 11 предприятий проводили промышленные экскурсии, то в 2025 году их уже 80. Турпоток вырос с 9 тысяч до 45 тысяч туристов. Гости посещают металлургические, химические, угольные предприятия и пищевые производства Кузбасса. Каждый маршрут позволяет погрузиться в индустриальную культуру региона и оценить труд жителей.

