Кемеровчанку наказали рублем за запрещенные ЛГБТ-ролики

Мировой судья Рудничного района Кемерова вынес приговор 35-летней местной жительнице за публикацию запрещенного контента. Об этом сообщили в объединенном пресс-центре судов Кузбасса.

Женщину признали виновной в пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений через интернет. Как установил суд, в 2021 и 2022 годах кемеровчанка разместила на своей открытой странице в соцсетях видеоролики, которые, согласно экспертизе, содержали признаки пропаганды.

Сама горожанка вину признала, пояснив, что выкладывала ролики исключительно ради развлечения.

Итогом разбирательства стал административный штраф в размере 100 тысяч рублей. Постановление в законную силу пока не вступило.

