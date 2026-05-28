В Кузбассе под суд пойдут «черные лесорубы», похитившие лес на 18 млн рублей

В Кузбассе перед судом предстанет организованная группа, занимавшаяся масштабными вырубками леса в Ижморском лесничестве. Об этом сообщили в полиции Кузбасса.

По версии следствия, 65-летний организатор привлек к схеме троих сотрудников лесничества и двоих знакомых с техникой. В течение 2020-2021 годов они оформляли фиктивные документы на местных жителей, чтобы придать вырубке законный вид. Всего фигуранты уничтожили около 2 000 деревьев - сосен, елей, пихт и берез. Древесину перерабатывали на месте и продавали, в том числе за границу. Общий ущерб превысил 18 млн рублей.

Чтобы доказать вину группы, следователи провели 30 экспертиз и допросили сотню свидетелей. Участникам грозит до семи лет лишения свободы.

