Открыта продажа мест в платочных лагерях «Динотерры» 2026

На фестивале «Динотерра», который пройдет в деревне Шестаково с 3 по 5 июля, началась продажа мест в платочных лагерях. Об этом сообщили организаторы мероприятия.

Традиционно лагерь поделили на несколько зон для любителей разных форматов отдыха. Так, зона «Совы» предназначена для любителей ночной жизни - отбой там будет в 01.00. Ранних пташек, готовых начинать день с первыми лучами солнца, приглашают в зону «Жаворонки», где шуметь нельзя после 23.00. В лагерях есть летний душ, туалеты, мануальная зона, техническая вода, охрана и парковка. Стоимость проживания на период фестиваля в обеих зонах составит 1600 рублей.

Лагерь «Аисты» расположен в 700 метрах от фестиваля, на территории Шестаковского филиала Кузбасского государственного краеведческого музея. Там есть туалеты, питьевая вода, охрана и освещение. Отбой в 23.00. Стоимость проживания в этой зоне составит 600 рублей.

Также оборудована специальная площадка для автодомов (недалеко от трассы напротив главной сцены). Зона обеспечена технической водой, туалетами и электричеством. Отбой здесь также в 23.00. Аренда места будет стоить 2 300 рублей за весь период фестиваля.

В этом году на фестивале появится поляна для маломобильных граждан и участников СВО – размещение на ней бесплатное, но требуется регистрация. Это можно сделать на сайте фестиваля.

