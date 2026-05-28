В Кемерове на 1,5 месяца перекроют участок между Притомским и Мичурина

Подрядчик планирует на 1,5 месяца перекрыть участок дороги, соединяющий проспект Притомский и улицу Мичурина для возведения перехода от строящейся гостиницы к музейно-театральному комплексу. Об этом сообщил Илья Середюк после обхода территории.

Глава региона подчеркнул, что это длительный срок и для удобства горожан перекрытие должно быть минимальным. При этом важно успеть сделать все работы, пока люди не вернутся из отпусков.

«Трафик увеличится во второй половине августа: люди будут возвращаться из отпусков, начнут заселяться студенты из других городов, а с 1 сентября наступает самый напряженный период. Поэтому до 15 августа работы уже должны быть завершены», — подчеркнул Илья Середюк.

