НовостиОбщество28 мая 2026 11:54

В Кузбассе высадили почти пять тысяч деревьев

Участниками акции «Сад памяти» в Топкинском округе стали более 100 добровольцев
Анастасия СЕРГЕЕВА
Фото: пресс-служба АПК.

В Топкинском муниципальном округе в рамках акции «Сад Памяти», приуроченной к 81-й годовщине Великой Победы, высадили 4,8 тысячи молодых хвойных деревьев. В мероприятии приняли участие более 100 добровольцев, сообщили в пресс-службе АПК.

«Каждое дерево — наша память и благодарность тем, кто отдал жизнь за Родину. Кузбасс из года в год становится одним из самых активных участников акции: в этом году мы планируем высадить не менее 1,8 млн деревьев», — отметил губернатор Илья Середюк.

Акция продлится до конца мая. В населенных пунктах появится 34 тысячи молодых деревьев, остальные сеянцы высадят в рамках восстановления лесного фонда при поддержке федерального проекта «Сохранение лесов» нацпроекта «Экологическое благополучие».

