29 мая 2026 7:48

Житель Кузбасса украл деньги, выданные на развитие бизнеса

В Кузбассе перед судом предстанет прокопчанин, обвиняемый в мошенничестве с соцвыплатами
Анастасия СЕРГЕЕВА
Фото: архив КП.

37-летний житель Прокопьевска предстанет перед судом по обвинению в мошенничестве. Об этом сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.

Мужчина подал заявление в администрацию на предоставление материальной помощи в рамках заключенного социального контракта. По документам прокопачанин должен был заняться производством и продажей сувениров, а на выделенные деньги - купить лазерный станок. Однако социальную выплату в размере 350 000 рублей мужчина потратил на другие вещи, а в мэрию предоставил подложные документы, где отразил сведения о том, что якобы приобрел технику.

Сейчас уголовное дело направлено в суд. Несостоявшемуся предпринимателю грозит до шести лет лишения свободы.

