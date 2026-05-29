Житель Кузбасса украл деньги, выданные на развитие бизнеса

37-летний житель Прокопьевска предстанет перед судом по обвинению в мошенничестве. Об этом сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.

Мужчина подал заявление в администрацию на предоставление материальной помощи в рамках заключенного социального контракта. По документам прокопачанин должен был заняться производством и продажей сувениров, а на выделенные деньги - купить лазерный станок. Однако социальную выплату в размере 350 000 рублей мужчина потратил на другие вещи, а в мэрию предоставил подложные документы, где отразил сведения о том, что якобы приобрел технику.

Сейчас уголовное дело направлено в суд. Несостоявшемуся предпринимателю грозит до шести лет лишения свободы.

