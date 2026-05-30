За неделю кузбассовцы отдали мошенникам 22,7 млн рублей. Фото: Ольга ЮШКОВА.

За последнюю неделю 39 жителей Кузбасса пострадали от дистанционного мошенничества. Они потеряли 22 млн 738 тысяч рублей. Об этом сообщает прокуратура Кемеровской области.

Наибольшая сумма денежных средств, похищенных за последнюю неделю, составила 11 миллионов 225 тысяч рублей.

20 человек пострадали от незаконного списания средств с их банковских счетов, включая тех, кто оформил кредиты. Шестеро граждан откликнулись на предложения о заработке через «инвестиции». Девять человек стали жертвами лжесотрудников. Четверо пользователей были обмануты мошенниками после размещения объявлений на онлайн-платформах.

