В Кемерове полицейские задержали рецидивиста за кражу детской коляски.

В Кемерове в полицию обратился 40-летний житель. Он рассказал, что с лестничной клетки многоквартирного дома украли детскую коляску. Ущерб составил около 13 тысяч рублей. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Кузбассу.

Сотрудники уголовного розыска и задержали подозреваемого. Им оказался 33-летний горожанин, ранее неоднократно судимый за кражи и грабежи. Он страдает наркозависимостью.

Полицейские выяснили, что мужчина зашел в подъезд многоквартирного дома в поисках ценных вещей. На лестничной площадке он увидел непристегнутую детскую коляску, украл ее, а затем сдал в комиссионный магазин.

Следователь отдела полиции возбудил уголовное дело по статье «Кража». Ему грозит до пяти лет лишения свободы. Благодаря оперативной работе сотрудников уголовного розыска, коляска была изъята. Ее вернули законному владельцу.

