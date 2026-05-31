В Кузбассе осудят женщину за неоднократное нетрезвое вождение.

В Анжеро-Судженске завершили расследование уголовного дела против 35-летней жительницы. Она обвиняется в неоднократном нетрезвом вождении. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Кузбассу.

В феврале этого года ночью сотрудники ГАИ остановили автомобиль «Лада Гранта», который двигался по проезжей части, нарушая траекторию движения. Автомобилистка не смогла предъявить права и явно была пьяна. Женщину отстранили от управления и доставили в полицию. Медицинское освидетельствование показало значительное превышение нормы алкоголя.

Выяснилось, что в декабре прошлого года ее уже штрафовали за вождение в нетрезвом виде. Суд назначил ей штраф в 45 тысяч рублей и лишил прав на полтора года.

Поскольку это повторное нарушение, в отношении женщины возбудили уголовное дело. Сейчас материалы передали в суд. Женщине грозит до двух лет лишения свободы.

