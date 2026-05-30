Кемерово
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Кемерово
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Кемерово
+19°
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество30 мая 2026 7:43

92 года назад родился космонавт из Кузбасса Алексей Леонов

92 года могло бы исполниться космонавту из Кузбасса Алексею Леонову
Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ
92 года назад родился космонавт из Кузбасса Алексей Леонов.

92 года назад родился космонавт из Кузбасса Алексей Леонов.

Сегодня исполнилось бы 92 года легендарному космонавту из Кузбасса Алексею Леонову. Его подвиг вдохновлял тысячи мальчишек мечтать о полетах в космос, но был и другой дар Леонова - любовь к живописи, которая увлекла за собой не менее яркие судьбы. Об этом рассказал губернатор Кузбасса Илья Середюк.

Одна из таких историй - судьба Татьяны Чусковой из Тисуля. Еще юной она встретилась с Алексеем Архиповичем во время его визита на малую родину. Простота, доброта и удивительная теплота космонавта поразили Татьяну. В разговоре Леонов упомянул, что всегда любил рисовать. Именно тогда девочка дала себе обещание: она не просто освоит искусство живописи - она будет учить других.

Татьяна Алексеевна сдержала слово: окончила художественную школу, получила педагогическое образование, много лет преподавала в Тисульской детской школе искусств, возглавила это учебное заведение.

Сегодня школа носит имя Алексея Архиповича Леонова - с его личного разрешения. Под руководством Чусковой здесь обучаются в том числе участники отряда «Юные леоновцы».

Еще одно наследие космонавта - международный конкурс детского рисунка, который проводится по его инициативе уже 12 лет. Лучшие работы ежегодно выставляются в аэропорту города Кемерово, также носящем имя легендарного земляка.

Ранее мы писали, куда сходить в День защиты детей в Кемерове, а также СК возбудил дело после стрельбы у парка Ангелов в Кемерове.

Читайте также: Бесплатная нейросеть в «Goodline Город»: помощник на каждый день.