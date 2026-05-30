92 года назад родился космонавт из Кузбасса Алексей Леонов.

Сегодня исполнилось бы 92 года легендарному космонавту из Кузбасса Алексею Леонову. Его подвиг вдохновлял тысячи мальчишек мечтать о полетах в космос, но был и другой дар Леонова - любовь к живописи, которая увлекла за собой не менее яркие судьбы. Об этом рассказал губернатор Кузбасса Илья Середюк.

Одна из таких историй - судьба Татьяны Чусковой из Тисуля. Еще юной она встретилась с Алексеем Архиповичем во время его визита на малую родину. Простота, доброта и удивительная теплота космонавта поразили Татьяну. В разговоре Леонов упомянул, что всегда любил рисовать. Именно тогда девочка дала себе обещание: она не просто освоит искусство живописи - она будет учить других.

Татьяна Алексеевна сдержала слово: окончила художественную школу, получила педагогическое образование, много лет преподавала в Тисульской детской школе искусств, возглавила это учебное заведение.

Сегодня школа носит имя Алексея Архиповича Леонова - с его личного разрешения. Под руководством Чусковой здесь обучаются в том числе участники отряда «Юные леоновцы».

Еще одно наследие космонавта - международный конкурс детского рисунка, который проводится по его инициативе уже 12 лет. Лучшие работы ежегодно выставляются в аэропорту города Кемерово, также носящем имя легендарного земляка.

