Погода в Кузбассе 31 мая 2026 года: до +25 градусов

Синоптики рассказали о погоде в Кузбассе на 31 мая 2026 года. В этот день будет переменная облачность, ночью местами кратковременные дожди, грозы, днем преимущественно без осадков. Об этом сообщили в Кемеровском гидрометцентре.

Температура воздуха ночью составит +3…+8 градусов, местами до +13 градусов. Днем ожидается +20…+25 градусов, местами +14…+19 градусов. Ветер обещают северо-восточный 3–8 метров в секунду, местами порывы до 13 метров в секунду.

Погода в Кемерове 31 мая 2026 года

В воскресенье, 31 мая 2026 года, в Кемерове будет переменная облачность, преимущественно без осадков.

Температура воздуха ночью в Кемерове составит +6…+8 градусов. Днем будет +20…+22 градуса. Ветер обещают северо-восточный, 3–8 метров в секунду.

Погода в Новокузнецке 31 мая 2026 года

В воскресенье, 31 мая 2026 года, погода в Новокузнецке будет облачной, кратковременный дождь. Температура воздуха ночью покажет до +9 градусов. Днем ожидается до +16 градусов. Ветер обещают северо-западный, 2 метра в секунду.

