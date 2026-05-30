Кузбасс впервые принимает Открытый чемпионат России по самбо и боевому самбо

Кузбасс принимает чемпионат России по самбо и боевому самбо среди мастеров памяти Героев России.

В многофункциональном спортивном комплексе «Кузбасс-Арена» стартовал чемпионат России по самбо и боевому самбо среди мастеров памяти Героев России. Турнир проводится в рамках проекта «Выбор сильных» партии «Единая Россия».

Губернатор Кузбасса Илья Середюк отметил, что идея провести соревнования федерального и международного уровня в регионе возникла после переговоров с министром спорта России Михаилом Дегтяревым. Когда министр узнал об инфраструктуре Кузбасса, он поручил спортивным федерациям обратить внимание на регион. В «Кузбасс-Арену» приехали самбисты из 43 регионов России - от Санкт-Петербурга до Амурской области, а также из Казахстана.

Илья Середюк уточнил, что чемпионат России - это не только возможность для молодых спортсменов увидеть своих кумиров, но и вклад в экономику Кузбасса. Каждое такое событие привлекает сотни гостей из других регионов.

Среди почетных гостей были чемпион России, Европы, и мира, обладатель Кубка мира по самбо Мурат Хасанов, чемпион мира в тяжелом весе, депутат Государственной думы Федерального собрания РФ Николай Валуев.

