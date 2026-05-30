Глава Новокузнецкого округа попробовал себя в роли бульдозериста.

Глава Новокузнецкого муниципального округа Андрей Шарнин был поражён мощностью бульдозера ЧЕТРА Т20 и решил сам испытать его. Тест-драйв прошел отлично, о чем глава сообщил в соцсетях, опубликовав короткое видео.

«Никогда раньше такой техникой не управлял - удивительный опыт», - отметил Андрей Шарнин.

Накануне в Новокузнецкого округа прошли соревнования машинистов бульдозеров. В них участвуют 25 профессионалов из разных уголков Кузбасса.

Андрей Шарнин рассказал, что их задача - выполнять задания, филигранно управляя ковшом и машиной. Например, забросить мяч в корзину или аккуратно разбить яйцо, не повредив стойки. О победителях станет известно позже, сообщил глава.

