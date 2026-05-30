Семь человек, включая троих детей, эвакуировались при пожаре в Кузбассе. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Утром 30 мая в Мариинске вспыхнул пожар на улице Крестьянская. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Кузбассу.

Огонь охватил: крышу жилого дома по адресу ул. Крестьянская, д. 26; крышу надворных построек по адресу ул. Крестьянская, д. 24. Сигнал в МЧС поступил в 08.08. Уже через несколько минут на месте работали пожарные 2 ПСЧ 8 ПСО, полиция и скорая помощь. В 08.30 возгорание было локализовано, а в 08.46 - ликвидировано.

Семь человек, включая троих детей, эвакуировались самостоятельно. Для борьбы с огнем привлекли 15 пожарных и 4 единицы техники. Причина возгорания и размер ущерба пока выясняются.

Ранее мы писали, куда сходить в День защиты детей в Кемерове, а также СК возбудил дело после стрельбы у парка Ангелов в Кемерове.

Читайте также: Бесплатная нейросеть в «Goodline Город»: помощник на каждый день.