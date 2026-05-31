Новокузнецкая поликлиника на месяц изменит правила приема травматологов и ортопедов

С 1 по 30 июня в поликлинике №3 Новокузнецка временно изменится порядок оказания травматолого-ортопедической помощи. Администрация НГКБ №1 просит пациентов обратить внимание на временную схему работы врачей.

На весь первый летний месяц вводится следующий регламент:

- для травматологических пациентов прием будет проходить в амбулаторно-травматологическом отделении на проспекте Бардина, 28; - для ортопедических пациентов визиты к врачу-ортопеду возможны строго по предварительной записи. Записаться на прием можно через единый колл-центр поликлиник по телефону: (3843)324-365.

Администрация больницы приносит извинения за временные неудобства и просит горожан планировать обращения к специалистам с учетом этих изменений.

