Новое общественное пространство с памятником и сквером появится в Междуреченске

В Междуреченске приступают к созданию новой культурной площадки - на улице Интернациональной установят памятник Горному инженеру. Об этом сообщил мэр Междуреченска Павел Камбалин.

Проект реализуется по инициативе известных промышленников Владимира Мельниченко и Геннадия Козового. Меценаты полностью оплатили изготовление и монтаж скульптуры из личных средств. Сейчас рабочая группа по видеосвязи обсуждает финальные детали с представителями инициаторов. Процесс курирует Геннадий Полещук, глава благотворительного фонда «Перспектива».

По словам Павла Камбалина, этот монумент станет символом признания огромного вклада геологов и горняков в развитие региона.

Монтаж памятника потребует временных ограничений: из-за технических особенностей на время работ планируют перекрывать автомобильное движение. Точные даты и сроки ограничений власти озвучат позже.

Установка скульптуры - это только первый этап. В 2027 году городские службы приступят к полноценному благоустройству прилегающей территории. Рядом с памятником Горному инженеру обустроят уютный сквер, который станет новым местом отдыха для жителей и гостей Междуреченска.

