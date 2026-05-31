В Новокузнецке с 1 июня ограничат движение тяжелых грузовиков в жару

Фото: администрация Новокузнецка.

С 1 июня по 31 августа в Новокузнецке будут действовать временные ограничения для тяжелых грузовиков. Об этом предупредили в администрации города.

Особый режим движения на дорогах города с асфальтобетонным покрытием будут вводить в жаркие дни. Правила вступают в силу, если дневная температура воздуха поднимется выше +32 градусов (по официальным данным Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды). В такую погоду тяжеловесному транспорту разрешат передвигаться по городу только в прохладное время суток - с 21.00 до 09.00.

Эта мера необходима, чтобы защитить размягченный на солнце асфальт от разрушения и предотвратить появление колеи. В мэрии водителей и логистов просят заранее планировать маршруты с учетом погоды и временных рамок.

Ранее мы писали, куда сходить в День защиты детей в Кемерове, а еще в приложении «Goodline Город» есть бесплатная нейросеть.