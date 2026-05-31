Токсиколог предупредил кузбассовцев об опасности заражения сальмонеллезом в жару

Лето - сезон пикников, но одновременно и самое опасное время для вспышек сальмонеллеза. Почему в жару эта инфекция становится особенно агрессивной и как защитить себя и близких, рассказал главный токсиколог Кузбасса Константин Сиворонов.

По словам специалиста, при температуре выше +25 градусов бактерия сальмонелла удваивает свою численность каждые 20 минут. Оставленный на кухонном столе кусок сырой курицы всего за пару часов превращается в серьезный источник заражения.

При этом бактерия невероятно живуча: она легко переносит заморозку и месяцами сохраняется в мясе и яйцах. Уничтожить ее может только тщательная термическая обработка - продукт должен прогреться минимум до +70 градусов изнутри.

Основным источником инфекции традиционно остаются птица (курица, утка) и яйца, однако бактерия может жить в говядине, свинине, молоке и даже в воде открытых водоемов.

Попадая в организм, сальмонелла сталкивается с иммунной системой. Погибая, бактерии выделяют опасный токсин, который вызывает резкий скачок температуры, сильную слабость и обезвоживание.

Примерно у каждого десятого пациента болезнь может вызвать тяжелейшие осложнения:

- инфекционно-токсический шок с отёком мозга и легких;

- воспаление сердечных клапанов (эндокардит);

- менингит (чаще у детей);

- генерализованную форму болезни, при которой летальность без лечения достигает 25%.

В группе особого риска находятся малыши до двух лет (у них болезнь развивается стремительно), пожилые люди старше 65 лет, беременные женщины, а также те, кто принимает препараты, снижающие кислотность желудка (кислая среда - это естественный барьер для бактерий).

Простые правила безопасности от токсиколога:

1. Разделяйте продукты, держите сырое мясо и яйца в холодильнике отдельно от готовых блюд;

2. Готовьте правильно, прожаривайте птицу полностью - внутри не должно быть розового мяса или крови. Варите яйца только вкрутую;

3. Соблюдайте тайминг - не оставляйте готовую еду на столе дольше чем на два часа;

4. Мойте руки и посуду после любого контакта с сырым мясом.

Если избежать болезни не удалось, в первые часы нужно принять энтеросорбенты и начать пить солевые растворы (например, регидрон), чтобы не допустить критического обезвоживания.

Срочно нужно вызывать скорую помощь, если:

- температура поднялась выше 39 градусов;

- в стуле появилась кровь;

- началась непрекращающаяся рвота;

- человек теряет сознание.

Токсиколог подчеркивает: сальмонеллез - это не банальное «расстройство желудка», а тяжелая бактериальная интоксикация. Если симптомы нарастают, а облегчение не приходит в течение суток, не занимайтесь самолечением и немедленно обращайтесь к врачу.

