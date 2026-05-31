Опасный выезд на главную обернулся для новокузнецкого водителя штрафом

В Новокузнецке благодаря бдительному горожанину привлекли к ответственности водителя, который едва не спровоцировал серьезную аварию. Очевидец зафиксировал нарушение на видеорегистратор и отправил запись в проект «Мобильный патруль». Об этом сообщили в полиции Кузбасса.

Инцидент произошел при выезде на улицу Тореза. Водитель отечественной «Лады» проигнорировал правила дорожного движения и не уступил дорогу автомобилю, который ехал по главной. Чтобы избежать столкновения, второму участнику движения пришлось экстренно затормозить. Вдобавок к этому нарушитель проигнорировал правила маневрирования и при повороте выехал сразу в крайний левый ряд вместо правого.

Сотрудники новокузнецкой Госавтоинспекции быстро установили личность владельца легковушки. В отношении него составили два административных протокола: за непредоставление преимущества на перекрестке и за нарушение правил расположения машины на проезжей части. Общая сумма штрафов составила 3 250 рублей.

