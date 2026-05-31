Поездка на попутке может обернуться для жителя Кузбасса 15-летним сроком

Новокузнецкие полицейские перехватили крупную партию запрещенных веществ, которую везли на обычном такси. Об этом сообщили в полиции Кузбасса.

Оперативники профильного отдела УМВД вместе с инспекторами Госавтоинспекции остановили на дороге автомобиль Volkswagen Polo.

Пассажиром оказался ранее судимый 40-летний житель Междуреченска. Во время личного досмотра сотрудники полиции нашли у него подозрительный сверток - мужчина пытался спрятать его в собственном носке. Как выяснилось, задержанный ехал на такси в Новокузнецк. Запрещенный товар он заказал через интернет для личного потребления и забрал из тайника-закладки.

Экспертиза показала, что в свертке находился карфентанил массой около пяти граммов. Для этого крайне опасного синтетического вещества такой вес считается особо крупным размером.

В отделе полиции «Орджоникидзевский» против кузбассовца возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 228 УК РФ. За незаконное приобретение, хранение и перевозку веществ в особо крупном размере мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

