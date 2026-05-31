Илья Середюк поздравил работников химпрома и отметил их вклад в развитие региона

Фото: соцсети Ильи Середюка.

Сегодня Кузбасс отмечает День химика. Поздравляя работников отрасли, губернатор Илья Середюк подчеркнул, что главная сила кузбасской промышленности - это люди и крепкие профессиональные традиции.

Ярким примером преемственности поколений стал кемеровский «Азот», где на сегодняшний день насчитывается 114 трудовых династий.

Одной из самых масштабных признана семья Щегловых-Костроминых, чей общий стаж на заводе превышает 170 лет. История этой династии началась в 1958 году, когда ветеран войны Николай Белкин устроился в железнодорожное подразделение предприятия. Позже его путь выбрала племянница Светлана Щеглова - она проработала на заводе 43 года. Именно здесь Светлана встретила будущего мужа, а сегодня их общее дело продолжает сын Андрей, занимающий должность старшего мастера. Всего на «Азоте» успели потрудиться восемь членов этой большой семьи, причем пятеро из них работают в цехах завода и сейчас.

Как отметил глава региона, власти продолжат развивать систему образования и поддерживать семьи кузбассовцев, чтобы на предприятиях области появлялось как можно больше таких сплоченных и успешных трудовых коллективов.

