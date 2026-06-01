В Кузбассе поймали нетрезвого мотоциклиста.

В Гурьевском округе инспекторы ГИБДД остановили водителя мотоцикла. Об этом сообщили в УГИБДД ГУ МВД России по Кемеровской области.

При общении с ним у водителя заметили признаки алкогольного опьянения. Инспектор предложил пройти в патрульный автомобиль для освидетельствования. Алкотестер показал 1,310 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

В отношении водителя составили два административных протокола: за нарушение правил использования мотошлема и за управление в состоянии опьянения. Мотоцикл отправили на специализированную стоянку.

