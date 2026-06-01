В Кузбассе названы самые популярные и редкие имена новорожденных в мае.

Информационно-аналитический портал «Реестр ЗАГС» опубликовал обновленные данные о том, какими именами называли новорожденных в Кузбассе. Статистика актуальна на конец мая.

Среди девочек безоговорочным лидером остается имя София: его получили 142 малышки. Вторую строчку заняла Варвара (114 девочек), а третью разделили Ева и Василиса - по 109 новорожденных на каждое имя. Замыкает пятерку популярных женских имен Виктория - так назвали 101 девочку.

В списке популярных мужских имен лидирует Михаил - 174 мальчика. Далее следуют: Александр (138 новорожденных), Артем (123), Тимофей (119), Роман (104).

Портал также обновил перечень редких имен. Среди необычных мужских вариантов зафиксированы: Мустафа, Абуубайда, Имронбек, Абдурахим и Шервон. В числе редких женских имен оказались Рахима, Элеонора, Алсу, Айсель и Зироат.

