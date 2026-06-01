За неделю управляющие компании Кузбасса оштрафованы на 1,4 млн рублей.

С 25 по 29 мая инспекторы ГЖИ Кузбасса проверили 470 многоквартирных домов. Они обнаружили 154 нарушения. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

За неделю управляющие организации оштрафованы на сумму более 1,4 млн рублей. Составлено 28 административных протокола. Выдано 93 представления и предостережения.

Принято 13 положительных решений о внесении изменений в реестр лицензий. Вынесено 24 отказа по заявкам УК.

