Житель Кузбасса пойдет под суд за ДТП, в котором погибла женщина-пешеход

Фото: ГУ МВД России по Кузбассу.

В Прокопьевске 40-летний житель предстанет перед судом за совершение ДТП, в котором погибла женщина-пешеход. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Кузбассу.

По данным следствия, в декабре 2025 года утром водитель «Тойоты Гайя» ехал по трассе «Белово - Гурьевск - Салаир». Он не выбрал безопасную скорость и сбил женщину, переходившую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. От полученных травм 50-летняя женщина скончалась на месте.

Обвиняемый признал вину и сотрудничал со следствием. Он рассказал, что не заметил пешехода и не успел предотвратить наезд. Дело передано в суд. Обвиняемому грозит до 5 лет лишения свободы.

Ранее мы писали, рак гортани выявили у кузбассовца во время диспансеризации, а еще в приложении «Goodline Город» есть бесплатная нейросеть.