В Кузбассе ввели сокращенную рабочую неделю для женщин с детьми.

В Кузбассе для женщин с несовершеннолетними детьми ввели сокращенную рабочую неделю. Мера начала действовать с 1 июня и продлится до 31 августа. Об этом сообщил губернатор Кузбасса Илья Середюк.

Женщины с несовершеннолетними детьми смогут уходить с работы в 15.00, а не в 17-18 часов. Однако официальное распоряжение властей касается только сотрудниц администрации правительства Кузбасса. В других организациях - государственных, муниципальных, частных - решение о сокращенном рабочем дне принимает руководство.

Губернатор призвал глав муниципалитетов, предприятий и организаций поддержать эту инициативу и продолжить традицию, сложившуюся в регионе.

