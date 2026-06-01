Прокуратура добилась обновления посуды и оборудования в школе Кузбасса

После прокурорской проверки в школу Мысков закупили новую посуду и оборудование.

Прокуратура города Мыски проверила качество питания в местной школе, где обучается более 800 детей, учреждение работает в две смены. Об этом сообщает прокуратура Кузбасса.

Так, выявили недостаточное количество технологического оборудования, кухонной и столовой посуды. Например, электроплиты и электросковорода находились в нерабочем состоянии, а количество столовой посуды не соответствовало санитарным нормам.

Прокурор города вынес представление директору школы. В учреждение приобрели новое кухонное оборудование и столовую посуду на сумму более 150 тысяч рублей.

