Москвичку осудят за хищение около 69 млн рублей у кузбасской организации.

В Кемерове завершили расследование уголовного дела против 49-летней москвички. Ее обвиняют в мошенничестве. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Кузбассу и прокуратуре региона.

Преступление выявили сотрудники ОЭБ и ПК управления МВД России по Кемерову. Материалы передали в следственные органы. Во время обыска у обвиняемой изъяли компьютер, телефон и документы.

С декабря 2019-го по декабрь 2021 года женщина была гендиректором компании, которая организовывала масштабные мероприятия. Кемеровское предприятие предоставило ей аванс в 170 миллионов рублей для оказания услуг на территории региона. Деньги выделили из бюджета региона в виде субсидии.

Из-за пандемии массовое мероприятие отменили, и москвичка должна была вернуть средства. Однако она вернула только часть денег, присвоив более 69 миллионов.

Бухгалтерская и финансово-аналитическая экспертизы подтвердили ее вину. Показания контрагентов также доказали ее причастность к преступлению. Сейчас у следствия достаточно доказательств. Дело передадут в суд. Женщине грозит до 10 лет лишения свободы.

