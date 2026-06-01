НовостиЧто происходит1 июня 2026 7:20

Новокузнечанку арестовали за уклонение от алиментов

Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ
Новокузнечанку арестовали за уклонение от алиментов.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Жительница Новокузнецка получила пять суток ареста за уклонение от наказания. Судебные приставы привлекли ее к ответственности за систематическую неуплату алиментов на детей. Об этом сообщили в ГУФССП России по Кемеровской области.

Ранее женщину уже штрафовали за неуплату алиментов. Суд назначил ей 40 часов обязательных работ. Однако она не начала их выполнять и не оплатила штрафы вовремя.

Приставы пришли к ней домой и доставили в отдел для составления протоколов. Суд признал ее виновной и назначил пять суток административного ареста. Также против нее возбуждены два уголовных дела за неуплату алиментов.

