В Кузбассе поймали подростка за рулем мотоцикла

В Калтане Госавтоинспекция привлекла к ответственности подростка-водителя и его родителей. Об этом сообщили в УГИБДД ГУ МВД России по Кемеровской области.

Полицейские остановили мотоцикл, которым управлял подросток. На юного кузбассовца составили протокол. Ему грозит до 15 тысяч рублей за управление без прав.

Также к ответственности привлекли родителей. Им грозит штраф в размере 30 тысяч рублей за передачу управления лицу без прав. Материалы передали в комиссию ПДН. Мотоцикл отправили на специализированную стоянку.

