За неделю в Кузбассе поймали 213 нетрезвых водителей.

В Кузбассе с 25 по 31 мая произошло 4 799 нарушений ПДД. Из них 169 совершили пешеходы, 4 630 - водители, сообщили в УГИБДД ГУ МВД России по Кузбассу.

От управления отстранили 213 водителей, которые находились в состоянии опьянения или отказались от медосвидетельствования. Также было выявлено 304 факта управления транспортным средством без прав, 186 выездов на встречную полосу и 184 случая нарушения правил перевозки детей.

Сотрудники зафиксировали 276 нарушений правил использования ремнем безопасности. Также было выявлено 109 нарушений проезда перекрестков, 130 проездов на запрещающий сигнал светофора и 281 случай непредоставления преимущества пешеходам. Произошло 64 ДТП, в которых три человека погибли, 79 - травмированы.

