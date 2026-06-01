За сутки в Кузбассе произошло 17 пожаров.

За дежурные сутки с 31 мая по 1 июня в Кузбассе произошло 17 пожаров. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Кемеровской области.

В Таштаголе на улице Ноградской загорелись легковые автомобили - «Лада Гранта» и Haval Jolion. На место прибыли 10 спасателей и три машины. В Прокопьевске на улице Шукшина загорелась надворная постройка - беседка площадью 25 квадратных метров. На место прибыли девять спасателей и три машины.

Кроме того, пожарно-спасательные подразделения пять раз выезжали для ликвидации последствий ДТП.

